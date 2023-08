Prezzi benzina in rialzo, governo avvisa: 'Nessun taglio accise, risorse servono ad altro'

Dalla giornata di ieri, martedì 1 agosto 2023, è scattato l'obbligo di esporre il prezzo dei carburanti per i distributori. Una novità fortemente contestata dai benzinai negli scorsi mesi, che giunge in un periodo in cui benzina e diesel stanno tornando a salire.

Come da copione con l'arrivo dei grandi esordi di agosto, il prezzo del carburante storicamente cresce, anche se non si stanno raggiungendo le cifre folli del 2022 subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con picchi anche di 2,6 euro al litro.

In ogni caso, nonostante questa corsa al rialzo, il governo Meloni non è intenzionato a fare nulla per bloccare la stessa, così come ha fatto chiaramente capire il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso: “Riteniamo che le risorse pubbliche debbano essere destinate dove ci sono davvero delle emergenze”.

Nessun taglio delle accise quindi, anche perchè al momento il costo di un litro di carburante risulta essere ancora 'gestibile' da parte di un automobilista: “Il prezzo dei carburanti – ha aggiunto Urso - è cresciuto di 4 centesimi nell’ultima settimana. È la conseguenza dell’incremento delle quotazioni internazionali, che comunque restano lontane da quelle precedenti, quando siamo riusciti a convincere la Commissione Ue sul tetto al prezzo del gas”.

L'esposizione del prezzo dovrebbe comunque aiutare gli automobilisti nella scelta migliore: “Ciascun cittadino può verificare se viene sottoposto a un costo superiore a quello medio, potrà quindi accertarsi e scegliere”, ha detto a riguardo Urso, invitando i nostri connazionali a denunciare “sul sito del ministero o alla Guardia di finanza”, eventuali distributori con picchi anomali.

Sembrerebbe essere tutto nella norma, come sottolineato anche dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo: “non ci sono speculazioni. Quello che sta avvenendo, sta avvenendo nella stessa direzione del mercato internazionale”. Quindi Urso ha ribadito il concetto: “Quello fatto dal precedente Governo era stato fatto in occasione di un contesto diverso, i dati oggi sono diversi. Il Governo ha preferito destinare risorse pubbliche a diverse emergenze, dal taglio del cuneo fiscale ad altri interventi a tutela del potere d’acquisto per le fasce sociali più svantaggiate”.

Secondo l'esperto in materia energetica, Davide Tabarelli, il prezzo del carburante è destinato a salire ancora nei prossimi giorni, ma non si dovrebbero comunque superare i 2,0 euro al litro.