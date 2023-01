Prezzi della benzina ancora in rialzo: arriva l'obbligo di esporre il prezzo medio

Sebbene i rialzi del prezzo della benzina siano in linea con il ritorno delle accise, come rilevato dal Ministero dell’Ambiente, tra gli automobilisti ed associazioni di categoria continua il malcontento per la corsa del carburante che in autostrada ha raggiunto quota 2,50 Euro.

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha cercato di mettere un freno alle possibili azioni speculative, dopo il rapporto della Guardia di Finanza sui controlli effettuati ai distributori della benzina.

Il Governo Meloni, con un decreto ad hoc recante “norme sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti e sul rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del garante dei prezzi”, ha stabilito una serie di misure che mirano ad offrire agli automobilisti maggiore trasparenza al momento del rifornimento.

Innanzitutto, il monitoraggio dei prezzi passerà da settimanale a giornaliero. La novità più importante però riguarda l’obbligo per i gestori di esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita: in questo modo il consumatore potrà effettuare un confronto tra il costo del singolo benzinaio e quello medio su territorio nazionale.

Sul tavolo però è finita anche la corsa del carburante sulla rete autostradale: emblematico quanto successo sulla A14 dove si sono superati i 2,50 Euro al litro. Il Consiglio dei Ministri ha introdotto un tetto agli aumenti e lo stesso decreto prevede per i gestori delle stazioni di rifornimento sulle autostrade un limite massimo. Il prezzo infatti non deve essere superiore ad una percentuale (che sarà determinata da una norma ad-hc) a quello medio nazionale.

Infine, dopo l’incontro con il generale della Guardia di Finanza, è stato deciso di rafforzare i controlli. In gioco entrerà anche l’Antitrust al cui interno verrà istituita una Commissione di Allerta Rapida sui prezzi del carburante.