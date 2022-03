Prezzi di benzina e gasolio fuori controllo senza alcun motivo: aperta un'inchiesta a Roma

Dopo le gravi accuse del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, che ha definito l'attuale prezzo della benzina una colossale truffa, finalmente qualcosa si muove sul fronte investigativo: la procura di Roma indaga ufficialmente sul caro carburanti.

I magistrati della Capitale non potevano assolutamente rimanere con le mani in mano dopo i dubbi instillati dal Ministro Cingolani, del resto in altri Paesi europei non c'è stato alcun aumento e le file per far benzina al confine (dove i prezzi erano assolutamente nella media rispetto ai tempi pre-conflitto) si son fatte notare da diversi giorni. Non solo benzina però: la procura di Roma indaga (al momento è stato aperto un fascicolo contro ignoti) anche sugli aumenti del gas e dell'energia elettrica, che sono arrivati fino al +50% a inizio 2022, ancor prima che si scatenasse il putiferio in Ucraina.

Quella di Roma potrebbe comunque non essere la sola inchiesta: il Codacons ha annunciato di voler presentare un esposto a 104 procure della Repubblica diverse e all'Autorità garante della concorrenza, chiedendo per l'appunto di indagare sui recenti rincari - che potrebbero essere del tutto ingiustificati. È vero che il prezzo del petrolio (in barili) è aumentato dopo l'inizio del conflitto, superando i 100 dollari, materialmente però eventuali rincari si vedrebbero solo fra diversi mesi, non in maniera istantanea.

La puzza della pura speculazione dunque si sente forte un miglio, ma sarà la magistratura a decidere cosa fare in merito. Nel frattempo la denuncia di Carlo Rienzi, presidente Codacons: "I prezzi sono fuori controllo, la benzina in modalità Self va verso i 2,30 euro a +39,3% rispetto allo stesso periodo del 2021, il gasolio è cresciuto addirittura del 51,3%." Una situazione inaccettabile, soprattutto se priva di reali motivi. Ricordiamo inoltre che il diesel è arrivato a costare più della benzina, un'inversione di tendenza storica.