I prezzi di benzina e diesel potrebbero salire dal 5 febbraio 2023: vi spieghiamo perché

Quando si parla di benzina, raramente abbiamo buone notizie da darvi - purtroppo. Dal 5 febbraio 2023 infatti i prezzi potrebbero tornare a salire e ora vi spieghiamo perché.

Domenica 5 febbraio 2023 sarà un giorno cruciale per l’attuale crisi che intercorre fra Russia e Unione Europea: scatterà infatti l’embargo sui prodotti raffinati provenienti dal Paese di Vladimir Putin. L’embargo al petrolio russo esiste in realtà già dallo scorso 5 dicembre 2022, ora però il blocco sta per essere esteso anche ai prodotti raffinati, ovvero i carburanti pronti per l’uso a partire dal diesel. In termini pratici, in Europa non si potrà più importare carburanti russi, ergo mancheranno all’incirca un milione di barili ogni giorno, un quarto della domanda generale UE.

Per sopperire a questo ammanco l’Unione Europea si è ovviamente organizzata in maniera diversa per recuperare i carburanti altrove, in Paesi che non fossero la Russia, motivo per cui i prezzi potrebbero tornare a salire. Sul fronte delle scorte l’Italia non è messa male come altri Paesi UE, secondo gli analisti però un rincaro dei prezzi alla pompa è assolutamente possibile, soprattutto per il gasolio. Se il petrolio si trova abbastanza facilmente nel mondo, e dunque la mancanza del prodotto russo non è un problema per la UE, non possiamo dire la stessa cosa per i carburanti raffinati, poiché il vecchio continente sta puntando da tempo su soluzioni green e biocarburanti per salvaguardare l’ambiente. Proprio per questo motivo l’embargo del 5 febbraio 2023 potrebbe avere conseguenze maggiori di quello del 5 dicembre 2022 legato soltanto al petrolio - e che fondamentalmente non ha visto salire i prezzi in modo clamoroso. Vedremo cosa succederà presso i distributori la mattina del 6 febbraio 2023…

Pessime notizie soprattutto per chi utilizza il gasolio dunque, il diesel infatti era già a 1,920 euro al litro lo scorso 1 febbraio 2023…