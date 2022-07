Prezzi di benzina e diesel in discesa: beffa per il metano a 2,241 euro

Non sarà un'estate facile per gli automobilisti italiani, che per andare da Torino a Reggio Calabria spenderanno 330 euro, 69 euro in più rispetto al 2021. Nonostante questo abbiamo qualche timida buona notizia: i prezzi sono in calo e il diesel è sceso al di sotto dei 2 euro.

La stangata maggiore per gli italiani in vacanza in auto ci sarà proprio con il diesel, che rispetto allo scorso anno è salito in media del 35,3%. La benzina è invece salita del 26,4%, ora però i prezzi stanno pian piano scendendo: secondo i dati raccolti da Quotidiano Energia, il diesel self è tornato al di sotto dei 2 euro da ieri 10 luglio (1,988 euro al litro, la benzina invece si trova in media sui 2,030 euro al litro.

Girando fra Milano, Bergamo e il Lago d'Iseo fra sabato 9 luglio e domenica 10 luglio abbiamo visto il diesel anche a 1,93 euro al litro, dobbiamo solo sperare che questo trend al ribasso continui, almeno per tutto il mese di luglio e successivamente agosto (taglio delle accise prorogato al 2 agosto). Paradossalmente il carburante più costoso è oggi il metano, che si trova tra i 2,000 e i 2,241 euro, sempre secondo i dati di Quotidiano Energia. Il GPL si trova infine tra 0,830 e 0,845 euro al litro.