Prezzi di benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia: in rialzo il metano

Mentre il Governo ha prorogato il taglio alle accise della benzina, con un nuovo provvedimento da 900 milioni di Euro, l’aumento delle scorte del greggio negli USA continua a far calare il prezzo della benzina a livello internazionale, Italia compresa.

Nella giornata di oggi, 4 Agosto 2022, a ridosso di un weekend che si preannuncia essere di fuoco sulle autostrade a causa del via alle partenze per le vacanze, i prezzi nazionali della benzina calano a 1,85 Euro al litro in media per la modalità self, ed a 1,83 Euro al litro per il diesel. I cali più importanti sono registrati nelle pompe bianche, mentre nei principali marchi sono meno marcati.

Discorso diverso per il metano, che continua ad essere in forte rialzo e supera i 2,4 Euro/kg, mentre secondo l’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico i listini dei principali marchi continuano ad essere invariati.

Su autostrada in modalità self la benzina viene venduta a 1,967 Euro al litro (2,211 in modalità servito), ilgasolio a 1,951 Euro/litro (contro i 2,199 Euro/litro del servito), il GPL a 0,920 Euro/litro, il metano a 2,268 Euro/Kg ed il GNL a 2,537 Euro/kg.

Nelle prossime ore, intanto, è atteso il nuovo decreto per finanziare il taglio delle accise.