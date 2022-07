Prezzi benzina e diesel ancora in calo: il gasolio scende sotto quota 1,90 euro al litro

Mentre il Governo dimissionario di Mario Draghi pensa a estendere il taglio delle accise fino a fine settembre 2022, i prezzi alla pompa di benzina e diesel continuano pian piano a scendere.

Secondo i nuovi dati pubblicati da Quotidiano Energia il prezzo medio della benzina in modalità self è 1,928 euro al litro, mentre qualche giorno fa era di 1,941 euro al litro. I principali marchi italiani hanno prezzi compresi fra 1,925 e 1,941 euro al litro, mentre i distributori "no logo" hanno un prezzo medio di 1,927 euro al litro (e in Lombardia abbiamo visto dei "no logo" con prezzi di poco al sopra dell'1,80 euro al litro).

Passando al gasolio, il diesel self è proposto in media a 1,893 euro al litro, mentre precedentemente il prezzo medio era di 1,904 euro al litro. Le principali compagnie hanno prezzi compresi fra 1,891 e 1,901 euro al litro, con i distributori "no logo" che arrivano a 1,895 euro al litro. Arriviamo così a parlare del GPL, con prezzi che si attestano fra 0,826 e 0,842 euro al litro, con i distributori "no logo" a 0,811 euro al litro. Infine il metano continua ad avere prezzi mediamente più alti degli altri carburanti, fra 2,022 e 2,393 euro.