Prezzi benzina, continua il rialzo: punte di 2,8 euro e aumenta il divario dal diesel

Facciamo il punto sui prezzi attuali dei carburanti: qualche giorno fa vi abbiamo segnalato prezzi al rialzo nei prossimi mesi e le ragioni di questi. L'associazione Codacons ha sollevato l'allarme riguardo agli effetti di questi rialzi, specialmente in vista dei ponti di primavera e sull'impatto dei costi delle merci. Ecco i dati aggiornati.

Le medie attuali, indicano che la benzina si attesta a 1,915 euro al litro, mentre il gasolio al self raggiunge i 1,812 euro al litro, salendo a 2,053 euro al litro per la benzina e 1,952 euro al litro per il gasolio presso le pompe servite. Un distributore a Capolago, Varese, ha toccato un record assoluto, vendendo la benzina servita a un incredibile prezzo di 2,854 euro al litro il 10 aprile.

Le autostrade non sono state risparmiate da questi rincari (ovviamente): la A21 Piacenza-Brescia ha segnato il prezzo più alto a 2,549 euro al litro per la benzina servita. Anche nella zona di Alessandria, sempre sulla A21, si sono registrati prezzi elevati, con un litro di carburante verde venduto a 2,499 euro. Nelle aree urbane, Piemonte, Liguria e provincia di Palermo hanno presentato i costi più alti, con prezzi intorno ai 2,4 euro per la benzina e 2,5 euro per il diesel.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato che esistono ancora molti distributori con prezzi al di sotto della media, soprattutto quelli self-service. Tuttavia, il Codacons ha evidenziato che ci sono ancora molti distributori con prezzi elevati, che oscillano tra i 2,2 e i 2,3 euro al litro.

Come vi abbiamo segnalato però, non è solo la benzina (e in generale i carburanti fossili) ad aver subito un rincaro. Anche i prezzi delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici stanno registrando aumenti di prezzo. In generale, le tariffe si stanno sempre più orientando verso un modello "a consumo", rendendo la ricarica più costosa per gli utenti. Ad esempio, Enel X offre pacchetti con tariffe scontate, come il Pay Per Use Premium 10, che include uno sconto di 10 centesimi per kWh e un servizio di prenotazione illimitato a 4 euro al mese per 12 mesi.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su