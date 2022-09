Prezzi della benzina ancora in calo in Italia: fino a -3,54 centesimi per il diesel

Il trend di calo dei prezzi della benzina in Italia continua anche in giornata odierna in Italia, dove secondo le rilevazioni i carburanti registrano ribassi su tutta la linea, sia in modalità self che servito.

La benzina, nella fattispecie, si attesta ad un prezzo medio di 1,656 Euro al litro, in calo del 2,09%, mentre il gasolio a 1,761 Euro (-2,29%), secondo le rilevazioni effettuate dal 19 al 25 Settembre dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ad essere maggiormente impattata è la verde, che in una settimana ha riportato un calo di 3,53 centesimi al litro, mentre per quanto concerne il gasolio il calo è stato di 4,13 centesimi.

Cresce il prezzo del gasolio per il riscaldamento, che registrato un incremento di 1,79 centesimi di Euro, pari ad una crescita dell’1,01% a 1,789 Euro.

Anche la scorsa settimana su queste pagine abbiamo parlato del calo dei prezzi dei carburanti, che sta facendo respirare un pò gli automobilisti dopo settimane in cui i costi medi sono aumentati costantemente. Il Governo Draghi qualche giorno fa ha anche provveduto ad alleggerire ulteriormente i costi, prorogando il taglio delle accise fino a tutto novembre 2022: la misura è entrata in vigore qualche mese fa, a seguito del via alla guerra in Ucraina.