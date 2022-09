Prezzi della benzina ancora in calo, ma il diesel resta a 1,82 Euro

Sono ancora in calo i prezzi della benzina sul territorio Italiano, seguiti dalla chiusura in diminuzione dei prodotti petroliferi di ieri. I prezzi toccano tutti i principali marchi e secondo quanto riportato da ANSA nei prossimi giorni potrebbero farsi ancora più marcata.

Eni, nella fattispecie, cala di 2 centesimi su benzina e diesel, mentre Tamoil registra una diminuzione di un centesimi sulla verde.

Quotidiano Energia, nello specifico, riferisce che il prezzo medio nazionale sulla benzina nella modalità self è di 1,717 Euro al litro, rispetto agli 1,722 Euro precedenti. La forbice si aggira tra 1,704 ed 1,727 Euro per le pompe con il logo, mentre quelle bianche sono a 1,714 Euro in media.

Per il diesel in self service invece si va a 1,826 Euro al litro, in leggerissimo calo dagli 1,829 Euro di ieri. Le varie compagnie propongono prezzi tra 1,808 ed 1,846 Euro al litro.

Per quanto riguarda il servito, invece, il prezzo medio della benzina è di 1,866 Euro al litro (dai 1,872 Euro precedenti): negli impianti colorati la forbice dei prezzi va tra 1,796 e 1,919 Euro al litro, mentre per quelli senza logo è di 1,769 Euro.

Passando al diesel, la media in modalità servito va tra 1,971 Euro al litro (contro gli 1,975 Euro precedenti), mentre tra le compagnie va tra 1,900 e 2,052 Euro al litro (senza logo è di 1,874 Euro).