Prezzi benzina ancora in calo a 1,709 Euro, il diesel a 1,821 Euro

Nel giorno in cui arriva la nuova proroga al taglio delle accise sulla benzina, si registrano dei nuovi cali per il prezzo dei carburanti a livello nazionale.

Nello specifico, il prezzo medio nazionale per la modalità self praticato per la benzina cala a 1,709 Euro (rispetto agli 1,714 Euro precedenti), con vari marchi che propongono una forbice tra 1,695 e 1,716 Euro, mentre per le pompe bianche si passa a 1,705 Euro

Per quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo medio praticato è di 1,821 Euro al litro rispetto agli 1,824 Euro precedenti, con varie compagnie che lo vendono tra 1,803 ed 1,840 Euro al litro e le pompe bianche che praticano un prezzo medio di 1,816 Euro al litro.

per la modalità servito: per la benzina il prezzo medio è di 1,857 Euro al litro, comunque in calo dagli 1,863 Euro precedenti, con gli impianti colorati che propongono prezzi tra 1,789 ed 1,912 Euro al litro e quelli senza logo a 1,762 Euro.

Per il diesel, sempre in modalità servito, la media va a 1,966 Euro al litro dai precedenti 1,970 Euro: in questo caso le compagnie con il logo propongono prezzi medi tra 1,894 e 2,047 Euro e quelle senza logo 1,870 Euro.

Infine, per il GPL i prezzi si aggirano tra 0,797 e 0,819 Euro al litro, mentre senza logo si passa a 0,792 Euro. Per il metano invece il prezzo si colloca tra 2,959 e 3,312 Euro.