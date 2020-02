I prezzi delle batterie per EV? 'Scenderanno ancora di molto' dice GM

I colleghi di Electrek hanno realizzato un'interessante intervista con Tim Grewe, direttore del reparto elettrificazione e batterie di GM, colosso che presto lancerà sul mercato il nuovo Hummer EV insieme ad altre vetture 100% elettriche. Fra le domande è stato chiesto: "Il prezzo delle batterie può ancora scendere?"

La risposta è stata inequivocabile: "I costi stanno scendendo in maniera sensibile, non siamo neppure vicini alla curva di prezzo più bassa. Fino a oggi ci siamo concentrati sulla chimica all'interno delle celle, ora bisogna pensare a tutto il resto." Buone notizie dunque, dette direttamente da un "insider" di peso, di cui possiamo fidarci. Gli alti prezzi di oggi potrebbero presto essere un brutto ricordo.

A che punto è invece lo sviluppo delle batterie allo stato solido? GM sta investendo nella loro creazione? "Saranno pronte fra meno di 10 anni, stiamo spingendo il più forte possibile ma dobbiamo essere sicuri di avere una densità di energia soddisfacente, un buono ciclo vitale". Ricordiamo che GM ha intenzioni serie rispetto all'elettrico, di recente ha anche stretto un importante accordo con LG Chem per costruire batterie in Ohio, in un impianto in grado di produrre accumulatori per 30 GWh ogni anno. Il nuovo Hummer EV non sarà che l'inizio.