I prezzi delle batterie delle auto elettriche stanno scendendo molto più del previsto

E se vi dicessimo che i prezzi delle auto elettriche potrebbero abbassarsi prima di quanto previsto? E' questo quanto si evince da una ricerca di Goldman Sachs, secondo cui i listini delle batterie stanno calando molto più del previsto.

Secondo Goldman Sachs Research entro il 2025 le batterie dovrebbero scendere ad un prezzo di 90 euro per kilowattora, quindi ben il 40 per cento in meno rispetto al 2022, ma con una previsione di ribasso che era invece del 33 per cento.

Si prevede inoltre che fra il 2023 e il 2030 i prezzi delle batterie diminuiranno in media dell'11 per cento ogni anno, arrivando così a ridosso del famoso stop di benzina e diesel dell'Ue dal 2035, con le batterie che dovrebbero raggiungere il loro minimo storico.

Grazie a tale situazione favorevole entro il 2025 Goldman Sachs Research prevede che si verificherà la tanto agognata parità di prezzi fra ICE e BEV: “La riduzione dei costi delle batterie potrebbe portare a prezzi più competitivi per i veicoli elettrici, a un’adozione più ampia da parte dei consumatori e a un’ulteriore crescita dei mercati totali indirizzabili per veicoli elettrici e batterie”, spiega Nikhil Bhandari, co-responsabile dell’Asia-Pacific Natural Resources and Clean Energy Research di Goldman Sachs Research.

Il mercato delle auto elettriche è stato trainato inizialmente dai forti sussidi statali sia per le aziende quanto per gli automobilisti, ma in numerosi Paesi tali aiuti stanno venendo meno, di conseguenza la domanda di EV si è un po' contratta, seppur registrando degli aumenti ogni mese.

Secondo Goldman Sachs, grazie alla riduzione delle batterie, entro il 2025 le vendite globali di auto a zero emissioni potrebbe salire al 21%, quindi al 47 entro il 2030 e all'86 entro il 2040.

A contribuire all'abbattimento dei prezzi delle batterie anche le nuove tecnologie in sviluppo, come ad esempio l'utilizzo di nuovi materiali anodici contenenti silicio per migliorare la densità energetica. Inoltre, si diffonderanno sempre di più le batterie cilindriche di grandi dimensioni, che "porteranno a un significativo risparmio della manodopera" e quindi dei costi.

Prima di congedarci vi ricordiamo che ad oggi in Italia esistono solo 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35mila euro.