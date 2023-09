Prezzi auto alle stelle, qualcosa non torna: 'Aziende troppo avide?' (tranne Tesla)

Come vi riportiamo spesso e volentieri sono tempi duri per chi vuole acquistare una vettura nuova di zecca. Del resto il prezzo medio di un'auto è salito a circa 30mila euro negli ultimi mesi, di conseguenza è facilmente capibile quante difficoltà incontrino numerosi italiani nel poter recarsi in un concessionario.

Eppure c'è qualcosa che non torna ed ciò su cui si è soffermata la società Ernst and Young, che si è focalizzata sui risultati finanziari del settore automobilistico degli ultimi mesi, decisamente esorbitanti con margini che hanno toccato livelli record.

Se da una parte quindi le aziende hanno annunciato un aumento dei listini complice covid, crisi dei chip, scoppio della guerra in Ucraina e aumento dei beni energetici, dall'altra le grandi aziende continuano a macinare margini esorbitanti, nonostante la vendita di automobili sia decisamente diminuita rispetto al pre-covid ed è data in ripresa leggermente solo negli ultimi mesi.

"Le più grandi case automobilistiche del mondo rimangono su un percorso di crescita – sottolinea E&Y - le vendite delle 16 maggiori case automobilistiche sono aumentate del 18% nel secondo trimestre, raggiungendo così un nuovo massimo. L'utile totale è addirittura aumentato del 31%. nuovo record".

A guidare i margini operativi è Stellantis con oltre il 14 per cento davanti a Mercedes, Kia e BMW. Secondo gli analisti, però, nel 2024 l'inflazione potrebbe colpire il mondo dei costruttori mettendo fine a tali utili record: “La maggior parte delle aziende è riuscita ancora una volta a mantenere un'elevata redditività. Tuttavia bisognerà vedere come si svilupperà il mercato quest’anno. Perché una volta evasi gli ordini risalenti ai tempi della scarsità di chip, le case automobilistiche si troveranno ad affrontare la nuova realtà: debolezza economica, calo della domanda, pressione sui prezzi, sovracapacità. Diventerà sempre più difficile per le case automobilistiche imporre prezzi elevati sul mercato e rinunciare agli sconti”, le parole di Constantin M. Gall, socio amministratore e responsabile della mobilità di EY per la regione dell’Europa occidentale.

E a tutto ciò si aggiunge il problema dell'auto elettrica: “Le auto elettriche attualmente non offrono gli stessi margini di contribuzione dei motori a combustione, e la domanda è lontana dall'essere forte quanto sperato”, conclude Gall.

Per correttezza di informazione va detto che l'unica azienda controcorrente in questo panorama di margini record è Tesla, che sta continuando a tagliare i listini. Elon Musk ha detto: “Potremmo vendere le auto al prezzo di costo” e la sensazione è che si sta lentamente andando verso quell'incredibile traguardo.