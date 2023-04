Prezzi auto nuove, qualcosa si muove? Negli USA scendono per la prima volta in 2 anni

Negli USA i prezzi delle auto nuove sono scesi per la prima volta dopo due anni. La decrescita non è da strapparsi i capelli, visto che è stata in media di 171 dollari, ma in ogni caso rappresenta un primo interessante segnale di probabile rottura.

Una vicenda che ci interessa da vicino tenendo conto che in Italia il prezzo medio di un'auto nuova è di 26mila euro, una cifra che sta facendo spaventare i nostri connazionali, e che di fatto ha trasformato l'auto in un vero e proprio bene di lusso.

"Gli ultimi dati sulle transazioni di marzo rivelano che i prezzi dei nuovi veicoli hanno continuato a diminuire per tutto il primo trimestre del 2023", sono le parole di Rebecca Rydzewski, responsabile della ricerca di approfondimenti economici e di settore per Cox Automotive. “Sia i prezzi dei marchi di lusso che quelli non di lusso sono diminuiti di mese in mese”.

Stando a quanto spiegato dagli addetti ai lavori, tale calo deriva da una maggiore disponibilità di auto in consegna: “I concessionari semplicemente non hanno ora il potere di determinare dei prezzi che avevano sei mesi fa”.

Le auto che hanno registrato il maggior calo sono state quelle dei marchi non premium, decresciute di 505 dollari in un solo mese. Sono invece aumentati i prezzi dei veicoli elettrici, cresciuti di circa 313 dollari, lo 0,5% in più, ma con un numero di vetture vendute che resta al di sopra della media del settore, spinta anche dai ribassi di Tesla e dai numerosi marchi che stanno affacciandosi nel mondo degli EV.

In generale si è trattata di una diminuzione di prezzi ancor più significativa se si tiene conto che nel 2021 gli incentivi erano pari in media all'8.4% del prezzo dell'auto, mentre a marzo del 2023 erano solo del 3%.

“In questo momento – conclude Rydzewski - i consumatori stanno trovando più inventario e più scelta, e rivenditori sono più disposti a trattare, almeno con alcuni marchi”. Come detto sopra, il mercato USA ha spesso rappresentato per il Vecchio Continente una sorta di anticipazione di quello che accade nel settore, di conseguenza è possibile aspettarsi anche dalle nostre parti un calo dei prezzi?