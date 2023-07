I prezzi delle auto elettriche stanno crollando, ed è tutto merito (o colpa) di Tesla

I prezzi delle auto usate negli Stati Uniti stanno diminuendo in maniera sensibile portandosi a livelli leggermente al di sopra di quelli pre pandemia. A decrescere maggiormente sono le elettriche, e tale situazione è colpa o merito, a seconda dei punti di vista, di Tesla.

Stando a quanto riferito dalla società di ricerca automobilistica iSeeCars.com i prezzi dei veicoli elettrici sono diminuiti a giugno 2023 del 30% su base annua, continuando quindi una decrescita costante scattata a gennaio (-8.8%) e proseguita a marzo (-16.8%).

"Un anno fa, i prezzi dei veicoli elettrici usati erano in aumento, aumentando più velocemente della media delle auto usate", ha affermato l'analista esecutivo di iSeeCars Karl Brauer. "I prezzi dei veicoli elettrici stanno ora diminuendo di quasi 10 volte il tasso del veicolo medio usato, riflettendo un chiaro cambiamento nell'offerta e nella domanda di veicoli elettrici".

Nel contempo stanno diminuendo anche i prezzi delle auto elettriche nuove, -3.6% su base annua a giugno, dopo un -2.9% di maggio e un -3.6% di aprile, mostrando quindi una stabilizzazione.

Ma a cosa si deve questo calo di prezzi generale? Ovviamente a Tesla, che dall'inizio dell'anno ha deciso di dare una pesante sforbiciata al proprio listino, effetti visibili anche in Italia, dove una Tesla Model 3 è ora acquistabile a circa 30mila euro in Lombardia grazie ai doppi incentivi.

“Con il taglio dei prezzi di Tesla sui nuovi modelli, i valori dei suoi veicoli elettrici usati sono crollati. E poiché Tesla costituisce la maggior parte del mercato dei veicoli elettrici usati, il drastico calo dei valori di Tesla ha avuto un impatto sull'intera categoria", ha affermato ancora Brauer.

Fra gli altri fattori che hanno spinto i prezzi dei veicoli elettrici usati verso il basso troviamo la stabilizzazione del costo del carburante, l'aumento dei tassi di interesse, e la maggior attenzione al prezzo degli acquirenti, indipendentemente dal tipo di motore della vettura.

Come detto in apertura, stiamo prendendo in considerazione gli Stati Uniti, ma anche in Italia il mercato è di fatto identico, con le auto usate elettriche che stanno iniziando ad affacciarsi in maniera importante, con prezzi che si stanno abbassando.

Quello di seconda mano è un mercato a cui i nostri connazionali guardano in questo periodo con maggiore interesse tenendo conto che in Italia un'auto nuova costa quasi 30mila euro.