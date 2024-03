I prezzi della nuova Audi A3 allstreet, ecco quanto costa la versione rialzata della A3

Lo scorso 12 marzo Audi ha presentato ufficialmente la nuova A3 allstreet, accanto ovviamente alla A3 Sportback, ma quanto costa la versione rialzata che non teme alcun terreno? Gli ordini sono aperti, scopriamo dunque anche i prezzi.

La nuova Audi A3 allstreet 2024 parte da 40.390 euro in allestimento Business, che comprende i pacchetti Infotainment Plus e Assistenza Plus. Salendo uno scalino, la nuova Audi A3 allstreet Business Advanced parte da 42.890 euro con cerchi in lega da 18 pollici, proiettori a LED, pacchetto Comfort Plus e interni con sedili normali in tessuto nero in aggiunta ai contenuti della Business.

Con la Audi A3 allstreet Identity Contrast si parte invece da 45.390 euro, un allestimento che comprende cerchi in lega da 19 pollici, pacchetto esterno lucido, interni S sportivi in tessuto/similpelle e Climatizzatore Plus, oltre ovviamente ai contenuti Business Advanced.

Rispetto alla A3 Sportback, la allstreet ha un’altezza da terra maggiorata di 15 mm, con ruote più grandi e una posizione di guida più alta. Un crossover a tutto tondo che si distingue per un design più muscoloso che non disdegna un po’ di offroad leggero. Se al contrario siete interessati alla versione standard, nuova A3 Sportback parte da 37.890 euro. La gamma prevede anche la nuova A3 Sedan a partire da 39.190 euro.

