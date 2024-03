I prezzi aggiornati della Volkswagen Tiguan 2024 e nuovo Porte Aperte 23-24 Marzo

Una nuova generazione di Volkswagen Tiguan è ufficialmente arrivata in Italia, con il marchio tedesco che ha ufficializzato un nuovo Porte Aperte nel nostro Paese. Appuntamento per il 23 e il 24 marzo 2024, scopriamo nel frattempo a che prezzo viene venduto il SUV di Wolfsburg.

Pronta al debutto, la nuova Volkswagen Tiguan 2024 si presenta al pubblico italiano con motorizzazioni Mild Hybrid (eTSI), Plug-in Hybrid (eHybrid) e turbodiesel TDI. Chi vuole puntare sul Mild Hybrid può avere potenze da 130 CV e 150 CV, il motore turbodiesel TDI invece offre 150 CV con trazione anteriore e 193 CV con trazione integrale 4MOTION. La gamma viene completata dalla Tiguan Plug-in Hybrid con potenze da 204 CV e 282 CV, con un’autonomia elettrica stimata in 129 km e ricarica DC fino a 50 kW.

Un modello altamente tecnologico che viene offerto in allestimento Life a partire da 39.700 euro. Vi consigliamo però di saltare questa versione e passare direttamente alla nuova Tiguan Edition Plus (per saperne di più: arriva la gamma Volkswagen Edition Plus super accessoriata), allestimento che con soli 200 euro in più vi permette di risparmiare 4.800 euro sui singoli accessori. Continuando con la gamma troviamo la Tiguan Elegance da 46.600 euro, stesso prezzo della R-Line più sportiveggiante.

Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) si può avere la nuova Tiguan 1.5 eTSI EVO ACT 130 CV DSG Edition Plus con 7.100 euro di anticipo e 35 rate mensili da 249 Euro (TAN 6,99% fisso, TAEG 7,94%). Sono incluse nell’offerta l'estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km e una percorrenza di 60.000 km.

