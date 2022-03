Questa preziosa Porsche 911 GT3 dorata è l'ultima creazione del programma Paint To Sample

Sempre più case costruttrici propongono ai propri clienti dei programmi appositi per personalizzare le proprie auto e renderle ancor più esclusive e diverse tra loro, come la Maserati Grecale “da Marte” realizzata dal Fuoriserie Program del tridente. Porsche è una delle pioniere in questo senso e questa 911 dorata è una delle sue ultime creazioni.

Questo esemplare appartiene al pilota Porsche e tuner Leh Keen, che ha scelto d acquistare la sua prima vettura di Zuffenhausen, e per celebrare l’evento voleva una tinta speciale apposta per lui. Ed è qui che entra in azione il programma Paint To Sample di Porsche, che mette a disposizione del cliente più di 100 tinte diverse tra cui scegliere.

Il pilota americano aveva già le idee piuttosto chiare: “Volevo avere questa 911 nuovissima e moderna, ma poi rivestita con un vecchio colore molto classico. Ho detto ad alcune persone che avrei scelto l’oro. La gente pensava che fosse rischioso e questo ha davvero rafforzato la mia scelta e volevo vedere come sarebbe andata a finire”.

La scelta è quindi ricaduta sul Gold Bronze Metallic, una particolare tinta bronzata, che a seconda di come viene colpita dal sole restituisce delle sfumature che virano all’argento. Ricordiamo però che le potenzialità del PTS possono andare ben oltre con il programma Plus, che permette di selezionare un colore non presente in elenco, dando il proprio esempio alla casa madre, che provvederà a realizzarlo con la massima qualità possibile.