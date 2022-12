Previsto crollo vendite auto elettriche in Germania nel 2024: ecco perché

I numeri pessimi del mercato EV in Italia mostrano una tendenza negativa del Belpaese rispetto al resto del Vecchio Continente per quanto concerne l’elettrificazione. Attenzione, tuttavia, alla Germania: uno studio diffuso recentemente parla di un crollo delle vendite di auto elettriche nel 2024.

A parlarne è stato il Center of Automotive Research (Car) diretto da Ferdinand Dudenhöffer, secondo il quale le immatricolazioni di veicoli elettrici potrebbero calare nei prossimi due anni fino a 362.000 unità, contro le 720.000 circa previste entro la fine dell’anno corrente. In altri termini, la quota di mercato si dimezzerebbe dal 27,8% attuale al 14%.

Perché si prevedono risultati così “disastrosi“ , se paragonati a quelli attualmente visti in Germania? Secondo il Car, le ragioni principali sarebbero lo stop agli incentivi statali e i prezzi dell’energia elettrica in aumento, fattori che anche nel nostro paese stanno rendendo meno allettante l’acquisto di un mezzo a emissioni zero. Resteranno gli incentivi per l’innovazione sui veicoli 100% elettrici, sia chiaro, ma gli ibridi plug-in non godranno più delle sovvenzioni statali dal 2023.

Ciononostante, si prevede al contempo una ricrescita nel 2025, quando la capacità di produzione di batterie agli ioni di litio dovrebbe aumentare e i prezzi dell’elettricità dovrebbero diminuire, raggiungendo una nuova stabilità essenziale per il successo di tale classe di veicoli.

Il futuro è dunque destinato a essere elettrico, ma il percorso da seguire per raggiungere tale standard si sta rivelando non poco tortuoso. Anzi, certi paesi stanno addirittura riflettendo su blocchi all’uso di EV proprio alla luce dei rischi legati all’approvvigionamento energetico in Europa: in Svizzera potrebbero arrivare restrizioni alle auto elettriche nel caso in cui la rete nazionale fosse soggetta a blackout prolungati.