Le previsioni degli esperti: camion autonomi sostituiranno 90% umani, lavoro a rischio?

Nuove stime rilasciate dall’Università del Michigan suggeriscono che il futuro dei camionisti non sarà proprio roseo, specialmente negli Stati Uniti: si prevede, infatti, che i camion autonomi potrebbero sostituire circa 500.000 umani nel corso dei prossimi anni. Una fascia di lavoratori, però, sembra essere esclusa dall’elenco.

Stando alla ricerca condotta da Aniruddh Mohan e colleghi, che hanno discusso con Bloomberg dei risultati ottenuti, la stragrande maggioranza degli esseri umani che guidano camion su rotte a lungo raggio potrebbe trovarsi costretta a cambiare lavoro con la diffusione di camion autonomi affidabili, capaci di ridurre i consumi e risultare più efficienti rispetto alla controparte umana – vedi il caso delle merci Union Pacific trasportate da camion senza conducente.

Al momento ci sono ancora ostacoli importanti che impediscono l’adozione dei camion “robot”, come il maltempo che rende pericolosa e inefficace la navigazione, o la necessità di percorrere tratti al di fuori delle autostrade interstatali. Pertanto, per ancora diverso tempo i camionisti saranno salvi. Inoltre, coloro che lavorano su rotte a corto raggio saranno esclusi dal conteggio alla luce della maggiore complessità dei percorsi e dell’inaffidabilità dei camion autonomi.

A giocare a favore dei camionisti statunitensi è però l’aumento della richiesta di autisti: dal Q3 del 2020, infatti, il mercato ha visto il passaggio a cifre da record del rapporto “cargo da trasportare/camion disponibili”. Insomma, sembrerebbe proprio che tale posto di lavoro sia destinato a rimanere sicuro ancora per diverso tempo negli Stati Uniti. Chissà se, prima o poi, con la diffusione effettiva dei camion autonomi il problema si porrà anche in Italia sollevando le non poche, e giuste, preoccupazioni del caso.

Nel mentre, il vero passaggio è quello ai camion elettrici, come dimostra l’utilizzo dei Volvo EV da parte del servizio postale norvegese.