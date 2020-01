Presto potremmo vedere una BMW Serie 6 nata per sfidare la Porsche 911

Dei rumors risalenti al Maggio del 2016 affermavano che BMW avrebbe potuto sviluppare una rivale diretta della intramontabile Porsche 911. Da allora le speranze si sono affievolite e le eventuali Serie 6 in versione coupé e convertibile parevano esser state tramutate nella Serie 8. Adesso però le cose potrebbero cambiare sul serio.

In una recente intervista per Autocar il leader del design in BMW Adrian van Hooydonk ha commentato le appena descritte speculazioni ed è parso persino interessato ai rumors sul nuovo modello:"E' una bella idea. Magari dovremmo lavorarci su!"

Ovviamente queste sue parole non confermano nulla in via ufficiale, potrebbe infatti trattarsi semplicemente di uno scherzo, ma in ogni caso è rassicurante sapere che qualcuno in BMW abbia pensato al potenziale che avrebbe una vettura la quale si concentra principalmente sulle performance. Qualche anno fa si credeva che questa ipotetica Serie 6 sarebbe stata sensibilmente più piccola del modello in vendita fino a poco fa, e avrebbe puntato tutto sulle prestazioni tralasciando in parte il comfort. Le speculazioni sulla variante coupé infatti la davano come una BMW Z4 allungata, andando a paragonarla ad un macchina come la Toyota Supra. L'idea era quella di infilare sotto al cofano un motore a otto cilindri, con la possibilità eventuale di optare per il sei cilindri in linea a doppio turbo di BMW.

Allo stato attuale dei fatti l'unica Serie 6 in commercio è la Serie 6 GT, che entro fine anno riceverà un importante aggiornamento. Nel frattempo la casa automobilistica di Monaco di Baviera si prepara al via produttivo della i4, una interessante vettura elettrica che andrà a portare concorrenza a Tesla. Ecco infine un video della compagnia utile a spiegare come ottimizzare i consumi delle ibride plug-in.