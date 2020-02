Presto una nuova Porsche 718 elettrica, la conferma del reparto Motorsport

Frank-Steffen Walliser è a capo del reparto Motorsport di Porsche, dunque se qualcosa esce dalla sua bocca bisogna prenderla con l'adeguato peso. Il manager ha parlato di una nuova 718 totalmente elettrica, la Porsche E-718, snocciolando anche alcuni interessanti particolari.

Dopo l'exploit della Porsche Taycan, vettura tecnologicamente avanzata e la prima 100% elettrica del marchio tedesco, sembra proprio che la società di Stoccarda non voglia fermarsi con l'elettrificazione, anzi. Intervistato da Auto Motor und Sport, Walliser ha sbarrato le porte a una 718 ibrida plug-in, poiché inutilmente costosa e complessa, soluzione che invece verrà "adottata per Cayenne e Panamera" (dunque non ci sarà neppure una 911 ibrida plug-in?).

Una 718 completamente elettrica invece sarebbe una soluzione sensibilmente migliore, anche se le batterie andrebbero in questo caso installate al centro dell'auto ("Installare le batterie nel pianale è una soluzione ottima per le EV stradali, per le elettriche da competizione però non è un gran sistema").

Ma quanto verrebbe e a pesare una 718 elettrica? Si parla di 200 kg in più rispetto alla versione a benzina, per un totale attorno ai 1.700 kg e un'autonomia WLTP di 420 km. Nonostante il peso extra, Walliser assicura che le prestazioni rimarranno altissime, con tanto di trazione posteriore - anche se non è esclusa una variante All-Wheel Drive come molti utenti ormai chiedono.