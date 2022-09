Presto anche le multe potrebbero aumentare: colpa di un parametro Istat

Questo 2022 si sta rivelando un anno più complicato di quanto ci potessimo mai aspettare. I prezzi di qualsiasi bene sono schizzati alle stelle e ora anche le multe stradali rischiano un rincaro del 10%.

Una multa per divieto di sosta costa oggi 42 euro, presto però potrebbe passare a 46 euro. Potrebbe andar peggio anche per gli accessi in ZTL senza permesso o per l'occupazione della corsia preferenziale, che da 83 euro potrebbero passare a 91 euro. L'utilizzo dello smartphone in fase di guida potrebbe aumentare fino a 181 euro rispetto ai 165 euro di oggi, come fanno notare i calcoli di MilanoToday.

Ancora non c'è alcuna certezza, dal prossimo 1 gennaio 2023 però potrebbero scattare questi rincari e suonare il campanello d'allarme è l'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale. Come tanti altri beni e servizi, anche le multe stradali prevedono un aggiornamento dei listini ogni due anni e l'ultimo in ordine di tempo è avvenuto l'1 gennaio 2020. Il Codice della Strada prevede che i prezzi delle multe possano cambiare in base a un parametro Istat chiamato Foi, ovvero l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

All'aumentare del Foi, possono crescere anche i costi delle multe al cittadino, con l'indice di novembre 2022 che verrebbe usato come parametro utile. A tal proposito le cose non vanno affatto bene, a luglio 2022 infatti il Foi ha fatto registrare un aumento del 9,8%, motivo per cui si ipotizza un rincaro delle multe del 10%. L'aumento dei prezzi scatterebbe in modo automatico l'1 gennaio 2023, il Governo però - quello scelto dal parlamento dopo le elezioni del 25 settembre 2022 - potrebbe però votare un congelamento dei prezzi. Per ora non possiamo fare altro che trattenere il fiato e sperare in meglio...



Non sappiamo come andrà il 2023, sappiamo però com'è andato il 2021, con Milano regina delle multe in Italia.