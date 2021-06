Presto conosceremo il destino di Bugatti: Volkswagen sempre più intenzionata a venderla

Negli ultimi anni Bugatti non sta sbagliando un colpo. Dopo il debutto dello Chiron sono arrivate molte versioni speciali basate sulla bellissima supercar, come la Centodieci e la La Voiture Noire, ma a quanto pare ciò non basta a rimanere nelle grazie di Volkswagen, che sembra sempre più intenzionata a vendere il marchio francese.

Alcuni anni fa giravano già voci su una possibile vendita di Bugatti, l’ultima delle quasi risale al settembre scorso, dove nuovi rumors parlavano di una possibile vendita ad un altro produttore automobilistico. Probabilmente conosceremo presto il destino del marchio francese, dato che Oliver Blume, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen e CEO di Porsche, ha dichiarato che il gruppo è vicino ad un annuncio ufficiale.

Inoltre ha ricordato che Porsche sta lavorando ad una partnership con Rimac, che potrebbe dar vita ad una joint venture tra la casa di Stoccarda e il produttore di supercar EV croato, e questo sarebbe in linea con un altro rapporto che ipotizza proprio il rilevamento del marchio Bugatti da parte di Rimac.

Non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale, così da scoprire quale sarà la sorte della casa di Molsheim, che di recente ha mostrato le sue incredibili vetture in occasione del MIMO 2021, lasciando tutti a bocca aperta con la Bolide.