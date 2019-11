Le prestazioni della Tesla Model 3 sono nettamente migliorate col nuovo aggiornamento

E' ormai noto a tutti il fantastico sistema di aggiornamenti per vetture Tesla previsto da Elon Musk. Questo permette alle auto in questione di ricevere miglioramenti alle performance, all'autonomia e alle funzionalità a costo zero, ed è proprio quello che è accaduto di recente.

I possessori di Model 3 Mid-Range, compreso The Goldilocks Crew che ha testato il tutto, possono gioire. La vettura in questione è adesso capace di scattare da 0 a 100 in un tempo inferiore ai 5 secondi. Lo YouTuber nukem384 ha infatti registrato 4,9 secondi, a differenza dei 5,6 richiesti solo pochi mesi fa.

Questo interessante update OTA ne ha seguito uno simile rilasciato lo scorso Marzo, il quale prevedeva un boost prestazionale più modesto, che si aggirava intorno al 5%, ma che non permetteva a fatto di raggiungere i 100 km/h in così poco tempo.

Questo tipo di notizia è sempre è sempre molto apprezzata in quanto garantisce soltanto benefici. Però i possessori americani di auto elettriche si stanno di frequente trovando in pessime situazioni. Lo testimonia il conducente di una Model 3 che si è visto aggredire, per motivi non ancora chiariti, da una Honda Civic completamente impazzita. O anche un automobilista, sempre a bordo di una Model 3, che ha dovuto sorbirsi la sgradevolissima pratica del "coal-rolling", una brutta usanza in voga tra i proprietari di pick-up.