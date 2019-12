Presta la sua Lamborghini agli amici, questo è il risultato

Consiglio spassionato: se avete un auto che vale diverse centinaia di migliaia di euro, non prestatela agli amici. È un principio di buon senso. Ieri notte è stata ritrovata una Lamborghini Huracan rossa completamente capottata e abbandonata. L'incidente nella Angeles Crest Highway, contea di Los Angeles.

La polizia non è ancora risalita agli autori della bravata. Spariti. La presenza dell'auto sportiva ribaltata, appoggiata sul suo tettuccio, è stata segnalata in piena notte con una chiamata alle forze dell'ordine. All'arrivo sul posto, i poliziotti si sono ritrovati davanti un veicolo da 200.000 euro completamente abbandonato. Gli aribag erano ovviamente esplosi.

L'unica accortezza presa dalle persone responsabili della devastazione della Lamborghini è stata quella di attivare le luci di posizione per segnalare agli automobilisti la presenza del mezzo a bordo strada. Sull'auto sono state rinvenute diverse macchie di sangue.

La polizia è riuscita a risalire al proprietario della Huracan, che ha raccontato alle autorità di non avere guidato il veicolo nelle ultime ore, dato che lo aveva prestato ad un suo (ex?) amico.

Peccato che questo non si trovi più, e per quanto ne sappiamo, non è nemmeno detto che ci fosse lui alla guida del mezzo al momento dell'incidente. Le indagini sono ancora in corso, e la polizia si è rivolta alla popolazione locale per aiutare con le indagini.