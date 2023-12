Il presidente USA Joe Biden ha guidato una Porsche 911 a 275 km/h: 'E' incredibile'

Durante un episodio del podcast condotto da Conan O'Brien, è emerso che Joe Biden ha sperimentato le prestazioni di una Porsche 911, raggiungendo la velocità di 275 km/h utilizzando la funzione Launch Control. L'attuale Presidente degli Stati Uniti è un noto appassionato di automobili e si è detto entusiasta dell'esperienza.

Conan O'Brien, anch'esso appassionato di motori, ha sottolineato che Biden sembra non aver mai utilizzato, prima di allora, il Launch Control su un'auto. Non sono stati forniti però dettagli sulla versione specifica della Porsche 911 coinvolta nell'esperienza "adrenalinica" del Presidente.

Durante il racconto, Biden ha esclamato "è incredibile" e ha anche ammesso di aver portato la sportiva tedesca a una velocità notevole di ben 275 km/h (non male alla luce dei suoi 81 anni). Sebbene non siano disponibili ulteriori dettagli sulla circostanza specifica, sembra che l'episodio sia avvenuto prima che Biden assumesse la carica presidenziale (ecco la bizzarra utilitaria elettrica russa).

Negli ultimi anni, Biden è stato visto al volante di diverse vetture, inclusi veicoli elettrici come l'Hummer EV, il Ford F-150 Lightning e la Cadillac Lyriq. Inoltre, è stato immortalato in passato mentre guidava una Corvette Z06 al Detroit Auto Show del 2022. La sua dedizione alle automobili è evidente anche nel modo in cui ha mantenuto una connessione con la sua amata Corvette C2, conservata preziosamente nel suo garage.

Il Presidente degli Stati Uniti è un noto sostenitore della mobilità elettrica, anche se pare che nel paese del Nuovo Continente gli incentivi per l'acquisto di veicoli a batteria diminuiranno nel 2024 per contrastare l'inflazione.