CEO Suzuki Spagna: 'Felice di essere fra gli ultimi marchi senza auto elettriche'

Il numero uno di Suzuki Spagna, Juan Lopez Frade, ha espresso il suo parare nei confronti delle auto elettriche, dicendosi non contrario all'introduzione delle vetture a batteria, ma esprimendo comunque dei dubbi in merito alla transizione.

In conferenza stampa Lopez Frade ha parlato di situazione “davvero preoccupante” circa il ruolo che svolge oggi l'auto elettrica, aggiungendo che la maggior parte delle case automobilistiche che hanno in line up vetture a zero emissioni, stanno ottenendo delle quote di mercato molto di nicchia con le stesse.

“Se analizziamo i marchi che hanno veicoli elettrici – le sue parole riportate da Motor.es - vediamo che Tesla, Morris Garage, Mercedes e anche KIA (quasi) sono gli unici a essere sopra la media del 5,44% di vendite di auto elettriche, mentre il resto è ben al di sotto di questa media e ben al di sotto dei bisogni e degli obiettivi”.

Secondo Juan Lopez Frade le scarse vendite di auto elettriche nel mercato spagnolo rappresentano un dato molto preoccupante: “Se analizziamo la percentuale che rappresentano le auto elettriche sul totale delle vendite, escludendo logicamente marchi come Tesla, Polestar e BYD, che vendono solo auto elettriche, vediamo che il risultato è davvero basso. Spiccano MINI con il 15,3%, anche MG con il 14,95% e Volvo con il 12,9%. Ma per il resto il risultato è talmente basso da essere davvero preoccupante. E la preoccupazione non finisce qui. Se guardiamo al funzionamento del mercato tra gennaio e febbraio 2024, la situazione è ancora più preoccupante, perché se l’anno scorso la quota di mercato dell’auto elettrica era del 5,44%, ora è pari al 4,69%”.

Un calo su base annua che di fatto arriva in un periodo in cui in realtà si sarebbe dovuto registrare un incremento nelle vendite, con l'avvicinarsi al famoso stop di benzina e diesel a partire dal 2035. Secondo il numero uno di Suzuki Spagna bisognerebbe concentrarsi non tanto sull'alimentazione quanto sulla tecnologia: “Ci sono altre alternative che si stanno già intravedendo, come il carburante sintetico, la cella a combustibile, l'idrogeno e altre tecnologie a zero emissioni. Al momento siamo con l'elettrico e non è che sono contrario, è solo che non ne vedo i vantaggi . Personalmente per me un veicolo elettrico non vale nulla alla velocità con cui vado e sempre di fretta... Ma tutto si vedrà, l'autonomia elettrica continuerà a crescere in base alla domanda”.

Suzuki è al lavoro sulla prima vettura del marchio elettrica, leggasi il B-SUV eVX Concept che avrà circa 400km di autonomia e probabilmente la trazione integrale. “In Suzuki inizieremo presto a commercializzare veicoli elettrici – ha precisato poi Juan Lopez Frade - saremo uno degli ultimi marchi a farlo, cosa di cui sono molto felice. Continueremo a vendere motori a benzina ed è addirittura molto probabile che un nuovo motore a benzina arrivi sul mercato".

