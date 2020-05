CEO di Fiat definisce le sue 500e:'sono le nostre Tesla cittadine'

La Fiat 500e si appresta ad approdare sul mercato dopo una fase di pubblicizzazione durata appena qualche mese. Nelle scorse settimane alcuni prototipi della piccola elettrica sono già stati avvistati tra le strade, e al contempo la casa automobilistica italiana ne ha spiegato il nuovissimo sistema di infotainment smart.

Insomma il suo debutto è ormai imminente, e il presidente di Fiat Chrysler, Olivier François, ha appena commentato il suo prodotto in un'intervista per AutoExpress con queste parole:"Non si tratta di un Piano B. Non è semplicemente una piattaforma che abbiamo modificato per poter alloggiare delle batterie. Inoltre questa piccola macchina, ancora una volta, è fondamentale. E' la nostra Tesla urbana."

In pratica François ha voluto ribadire la totale originalità del progetto e dell'architettura sulla quale si basa la 500e, specificando che la virata verso l'elettrificazione è tutt'altro che improvvisata, ma anzi incarna le volontà presenti e future del marchio. Infine si è anche dichiarato assolutamente sicuro del successo in chiave estetica della vettura, e crede che la comanda per le auto elettriche a un certo punto "esploderà", e quindi il piano è di mettere insieme la voglia di seguire la domanda e la necessità di rientrare nelle regolamentazioni sulle emissioni.

"Quello che sappiamo, è che abbiamo un modello di successo. E' leader in Europa, e le persone lo amano. Ciò che invece non sappiamo, e per la quale non abbiamo possibilità di prevedere, è la precisa domanda futura per i veicoli elettrici. Noi però dobbiamo farci trovare pronti. Sappiamo che la domanda esploderà di sicuro per le regolazioni riguardo i centri cittadini. Non sappiamo a che livelli ci sarà l'esplosione, ma siamo pronti perché abbiamo a disposizione un grande modello con due approcci differenti."

Nel caso voleste approfondire e informarvi per quanto concerne la nuova Fiat 500e, vi rimandiamo a un nostro recente speciale, dategli un'occhiata.