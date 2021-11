Il presidente Biden manda a tutta birra l'Hummer elettrico

Il mondo dei veicoli elettrici si fa sempre più affollato, e questo vale anche per i pickup a emissioni zero. Tesla ha increspato la superficie con la presentazione del Cybertruck di due anni fa, ma adesso stanno per arrivare parecchi modelli piuttosto interessanti.

Tra questi c'è senza alcun dubbio il GMC Hummer EV: un vero colosso su gomma dal peso di svariate tonnellate e dal pacco batteria gigantesco. La casa automobilistica statunitense promette 1.000 cavalli di potenza derivanti da 3 motori elettrici e 563 chilometri di autonomia (l'Hummer ha la batteria più grossa in assoluto).

Al momento lo sviluppo del veicolo è terminato, anche se arriverà prima nelle versioni più performanti e poi in quelle più accessibili a partire dai prossimi mesi. Nel frattempo però il il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha già avuto modo di guidare l'imponente pickup in occasione dell'apertura dello stabilimento Factory ZERO EV di Detroit, e a quanto pare si è divertito parecchio.



Il video in alto lo vede infatti alle prese con una accelerazione incredibile per un mezzo di una taglia simile, e al minuto 3:15 ha persino mandato in sgommata gli pneumatici. Durante la conferenza stampa ha elogiato il lavoro svolto da General Motors e dal suo CEO Mary Barra, anche se con qualche esagerazione di troppo:"Hai cambiato la storia Mary. Ce l'hai fatta. Hai elettrificato l'intera industria automobilistica. Sono serio. Hai fatto da guida, ed è importante, per migliorare drasticamente l'impatto sul clima eliminando centinaia di milioni di barili di petrolio che non verranno usati quando saremo completamente elettrici. Finora la Cina ha guidato questa corsa, ma è tempo di cambiare le cose."



In effetti è in Cina che viene costruito il maggior numero di veicoli elettrici, anche se in termini di vendite assolute il Paese orientale deve vedersela con l'Europa, dove la Tesla Model 3 è diventata il modello più venduto: è la prima volta che un EV domina la classifica del continente.