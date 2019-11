Vi presentiamo "Thor", un camion Supereroe con doppio motore V12 e 4.000 cavalli

Questo gigantesco camion, soprannominato "Thor", potrebbe essere il più grosso camion personalizzato mai costruito e andrà all'asta per Worldwide Auctioneers a Riyadh, in Arabia Saudita, il 23 Novembre.

Il veicolo è veramente folle ed è stato portato alla luce dal team Peterbilt 359, che lo ha allungato fino a fargli superare i 13 metri di lunghezza. La carrozzeria è totalmente customizzata, ogni parte è infatti stata cromata o sistemata con parti in alluminio lucido, comresi freni, trasmissione e abitacolo.

Gli elementi che più saltano all'occhio sono rappresentati dalla gigantesca griglia anteriore in stile anni '30, o anche la verniciatura personalizzata a ricoprire tutta la cabina. Quello che però rende questo tir speciale è la presenza dei due giganteschi motori a vista. Si tratta di due propulsori V12 da 14,0 litri i quali combinati producono una potenza totale di quasi 4.000 cavalli, che lo rendono:"il camion più potente mai costruito". Tra le altre cose potrebbe risultare il veicolo omologato per la strada con il motore più grande in assoluto. Ciliegina sulla torta la presenza di un altro motore Hawker a reazione come unità ausiliaria.

Non è ancora chiaro quanto andrà a costare "Thor", e non sappiamo neanche le aspettative sul prezzo che verrà fissato dalla casa d'aste nei prossimi giorni. In ogni caso il luogo scelto per l'evento è assolutamente calzante per un veicolo del genere, è l'habitat ideale.

All'asta anche una fantastica e rarissima Ferrari FXX-K per ben 4 milioni di euro. Anch'essa sarà battuta in Medio Oriente, più precisamente ad Abu Dhabi. Sempre a Riyadh verrà invece piazzata una esotica Batmobile dall'aspetto secolare, soprannominata "La Bestioni".