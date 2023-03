Presentato a Vallelunga il Mondiale MotoE 2023: in pista la Ducati V21L

Mentre aspettiamo con ansia l'inizio di un nuovo mondiale MotoGP, che partirà ufficialmente nel weekend del 24-26 marzo 2023, quest'anno bisognerà puntare gli occhi anche sulla MotoE che promette fuochi e fiamme. A Vallelunga è stata presentata la nuova stagione che - per forza di cose - avrà una fortissima impronta Ducati.

L'azienda di Borgo Panigale, che lo scorso anno ha messo a segno una storica tripletta in MotoGP e vinto in Superbike con Bautista, è in questo 2023 il fornitore unico di tutte le moto elettriche della MotoE. I 18 piloti in gara saranno tutti in sella ai prototipi elettrici Ducati V21L (abbiamo visto la Ducati V21L a EICMA 2022), professionisti che hanno già effettuato i primi test ufficiali a Jerez a inizio marzo.

Si tornerà in pista nel weekend del 3-5 aprile a Barcellona, mentre il gran debutto è previsto il 13 maggio con il Gran Premio di Francia a Le Mans. Il calendario continua con il Mugello il 10 giugno, Sachsenring il 17 giugno e Assen il 24 giugno. Dopo la pausa estiva la MotoE tornerà a Silverstone il 5 agosto per poi affrontare i Gran Premi finali: Red Bull Ring il 19 agosto, Catalunya il 2 settembre e Misano il 9 settembre (i calendari della gare su Sky Sport). Il format prevede due sessioni di prove libere il venerdì mattina, due sessioni di qualifica il venerdì pomeriggio e due gare di sabato, al termine delle qualifiche della MotoGP e dopo la Sprint Race.

Ricordiamo che il prototipo della Ducati V21L pesa 225 kg, eroga 110 kW/150 CV e 140 Nm di coppia. Sul circuito del Mugello la moto è riuscita a toccare una velocità di 275 km/h.