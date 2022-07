Presentato in Giappone il nuovo Honda ZR-V 2023: sarà in Europa il prossimo anno

Il 2022 si sta rivelando un anno molto importante per Honda, intenta a festeggiare i 50 anni della Civic e a lanciare il nuovo CR-V 2023 (almeno negli USA per ora). In Giappone invece è il turno della nuova Honda ZR-V 2023, che arriverà anche in Europa il prossimo anno.

Il SUV giapponese andrà a posizionarsi fra l'HR-V e il CR-V visto qualche giorno fa sui media americani. Questo nuovo ZR-V sembra avere un design più scolpito rispetto al passato, con qualche elemento che sembra preso in prestito (come ispirazione s'intende) addirittura dal Maserati Grecale Trofeo. Il posteriore è sorprendentemente sportiveggiante, mentre all'interno si respira un'aria di assoluta pulizia.

Un minimalismo quasi estremo che pone un quadro strumenti digitale al di là dello sterzo, uno schermo centrale di dimensioni non enormi e pochi tasti selezionati lungo il tunnel centrale. La novità principale però arriva sotto il cofano: questo nuovo ZR-V infatti eredita lo stesso sistema ibrido della Civic e:HEV 2022, ovvero un efficiente sistema Full Hybrid che dovrebbe tenere a bada i consumi - soprattutto in città.

Honda dovrebbe in ogni caso offrire un'alternativa a benzina con motore da 1.5 litri, entrambe le varianti saranno in ogni caso a trazione integrale. In Giappone gli ordini saranno aperti nel mese di settembre, mentre in Europa se ne riparlerà a 2023 inoltrato.