Presentata la nuova Honda Civic 2022: evoluzione in salsa minimale

Come promesso nel teaser del 12 novembre, Honda ha finalmente svelato la Civic di nuova generazione. La 2022 Civic Prototype è, come dice il nome, un prototipo pronto alla costruzione in serie e presenta le forme definitive del futuro modello. La Civic perde lo stile estremo e "cyber" dell'attuale generazione in favore di forme sobrie ed eleganti.

Evoluzione ma non rivoluzione, restano molti elementi chiave della tredicesima generazione di Civic. Prendiamo ad esempio l'angolo con il quale si conclude il cofano anteriore, la linea del tetto e la repentina pendenza in prossimità del terzo montante. Honda ha agito come uno chef che deve addolcire una pietanza troppo piccante, ammorbidendo e rendendo più razionali molte linee. Un lavoro evidente soprattutto nel posteriore, dove l'attuale generazione offre un design più estremo. La Civic Prototype prende a piene mani da altri modelli Honda, di profilo ricorda molto la Accord, ma anche la Acura TLX, berlina di lusso importantissima per Honda nella penetrazione del mercato nordamericano. Quella che possiamo ammirare non sarà l'unica versione della futura Civic, alla berlina a tre volumi si uniranno la hatchback, la Si e l'immancabile Type R. Purtroppo non sarà riproposta la Coupé.

Pur non avendo ancora rilasciato alcun dato sui motori, Honda afferma che saranno caratterizzati da maggiore potenza e minori consumi. Anche il telaio è stato definito più sportivo del precedente. Non mancherà un alto livello di digitalizzazione con il tachimetro completamente digitale e il sistema di infotainment da 9". Gli interni non sono stati ancora mostrati ma possiamo farci un'idea da uno sketch pubblicato, visibile in calce: tutto è dominato dal minimalismo, con gli elementi "digitali" che contaminano armoniosamente uno schema prettamente classico.

Molte le novità dal lato sicurezza, come il sistema di assistenza alla guida Honda Sensing ancora più evoluto, "molteplici nuovi airbag" (forse proporranno qualcosa di simile a quanto già visto sull'Acura TLX?) e una progettazione sopraffina della posizione degli specchietti retrovisori, per garantire comodità e sicurezza ad ogni sguardo. La Honda Civic di nuova generazione arriverà a primavera 2021 negli Stati Uniti e successivamente anche in Europa.