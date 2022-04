Ufficiale la nuova monoposto Formula E Gen3: è un triangolo proveniente dal futuro!

Mentre la FIA aggiunge nuove regole alla Formula 1 per il 2023, tra cui l’obbligo della Helmet Cam e l’aumento delle Sprint Race, allo Yacht Club di Monaco la terza generazione di Formula E è stata ufficialmente presentata al pubblico dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

La Gen3 anticipata lo scorso marzo è la prima auto da corsa al mondo progettata e ottimizzata specificamente per le corse su strada e debutterà nella Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Sviluppata da ingegneri ed esperti di sostenibilità della FIA e della Formula E, la Gen3 si distingue per le alte prestazioni, l’efficienza e la sostenibilità. Il lancio della Gen3 vuole spingere l'ingegneria del software come nuovo campo di battaglia per l'innovazione e la competizione negli sport motoristici.

Le innovazioni di design, ingegneria e produzione per l'auto da corsa Gen3 includono le seguenti caratteristiche:

Lato performance, si tratta dell' auto Formula E più veloce ed efficiente di sempre , con una velocità massima di oltre 322 km/h e oltre il 40% dell'energia utilizzata in una gara prodotta dalla frenata rigenerativa: si parla, per l’esattezza, del 95% di efficienza energetica da un motore elettrico che fornisce fino a 350kW di potenza, rispetto a circa il 40% per un motore a combustione interna.

È la prima monoposto di Formula E con propulsore anteriore e posteriore, capacità di ricarica ad altissima velocità e senza freni idraulici posteriori.

, capacità di ricarica ad altissima velocità e senza freni idraulici posteriori. Lato sostenibilità, troviamo le batterie più avanzate e sostenibili mai realizzate, mentre la carrozzeria sarà costruita con lino e fibra di carbonio riciclata da auto Gen2, riducendo così l'impronta di carbonio della produzione della carrozzeria Gen3 di oltre il 10%. Inoltre, la gomma naturale e le fibre riciclate costituiranno il 26% dei nuovi pneumatici Gen3 e tutti gli pneumatici saranno completamente riciclati dopo le corse.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA ha dichiarato: "Sia tecnologicamente che dal punto di vista ambientale, la Gen3 stabilisce nuovi standard nel motorsport mondiale. La FIA e i team di sviluppo della Formula E hanno fatto un lavoro superbo e li ringrazio per il loro duro lavoro su questo progetto. Sono lieto di vedere così tanti produttori leader già firmatari per la prossima era del campionato e attendere il debutto competitivo di Gen3 nella Stagione 9 con grande anticipo."

Alejandro Agag, fondatore e presidente della Formula E, ha concluso come segue: “La Gen3 rappresenta l'ambiziosa terza era del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Con ogni generazione di auto da corsa ci spingiamo oltre i confini delle possibilità nella tecnologia EV e la Gen3 è il nostro progetto più ambizioso fino ad oggi. Gli occhi del mondo sono sul Principato per il Monaco E-Prix e siamo orgogliosi di rivelare nella casa storica del motorsport quest'auto prodotta in due anni. I miei ringraziamenti vanno al grande team dietro di esso, a Formula E e alla FIA - il futuro di tutte le corse elettriche è luminoso".