Presentata la nuova Maserati MCX Extrema: il bolide da pista erede della mitica MC12

Nell'esclusivo resort californiano The Quail, dove ogni anno si svolge durante la Monterey Car Week l'evento A Motorsports Gathering dedicato alle più sofisticate auto da collezione, Maserati ha presentato l'hypercar MCXtrema di cui avevamo parlato anche noi in precedenza.

Una vera e propria belva pensata solo per le piste (no, non è omologata per uso stradale) che sarà prodotta in soli 62 esemplari e che si colloca ora ai vertici della gamma della Casa di Modena con soluzioni tecniche che si spingono oltre i confini delle prestazioni automobilistiche.

"Maserati MCXtrema è un progetto dedicato a una clientela selezionata", ha commentato Davide Grasso, ceo della storica azienda del Tridente, con n'attenzione maniacale ai dettagli distintivi, che spaziano dal design più ricercato e innovativo fino alle prestazioni eccezionali. Per Grasso MCXtrema incarna lo spirito sportivo tipico del dna Maserati. Ed è una dichiarazione di un nuovo corso per il nostro brand, dedito a una manifattura superlativa capace di distinguersi nel panorama dei modelli di lusso con performance esagerate.

Con i suoi 740 Cv la nuova MCXtrema è l'auto da pista più potente del marchio modenese, una vettura che l'azienda definisce "coraggiosa ed eccezionale sotto tutti i punti di vista", pensata per puristi del collezionismo e per clienti affezionati del brand, che desiderano aggiungere al proprio garage un nuovo 'gioiello' del Tridente.

Nonostante il triste addio allo storico motore V8 in favore di un V6, quest'ultima creazione del luxury brand italiano nasce dall'estro creativo e ingegneristico del Centro Stile e dal team di ingegneri di Modena sulla base della MC20. Questa hypercar rispecchia il desiderio di creare un modello racing capace di raccogliere l'eredità della gloriosa MC12 nel mondo delle competizioni ispirando il futuro della produzione racing di Maserati.