Presentata la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo: una supercar spaziale

Alle finali mondiali 2019 del Gran Turismo Championship tenutesi a Montecarlo e certificate FIA, è stata presentata la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Dire che si tratti di una monoposto dalle forme estreme è fare un eufemismo, e la potranno guidare virtualmente tutti i possessori di una PS4 e di una copia di Gran Turismo Sport.

L'update che la aggiungerà all'ormai enorme parco auto è atteso per la primavera e, come tutte le altre Vision Gran Turismo quali Jaguar, Bugatti (eccola in un video), Zagato eccetera, questa è stata disegnata per buttare a terra le mascelle. E' già difficile capire quale sia il tetto e quale sia la portiera per accedere, infatti troviamo un mix composto da un solo elemento mobile, in grado di permettere l'accesso all'abitacolo dall'alto. Non si sa come abbiano fatto ma, nonostante feature pazzesche come questa, l'aspetto generale resta armonioso e proporzionato. Mitja Borkert, direttore del centro di design Lamborghini, ci ha lasciato qualche informazione in merito:

"La Lambo V12 Vision Gran Turismo è stata progettato per essere la migliore auto virtuale di sempre per tutti i giovani giocatori e i fan che amano il nostro brand. E' un'opportunità per il genio ed il talento dei nostri designers di esprimere loro stessi e immaginare una macchina che non sia solo affascinante e incredibile da guidare, ma che rifletta anche la dedizione del centro di design nello sviluppo di tecnologie innovative, specialmente nel campo dei materiali leggeri e dell'ibridazione."

Parlando di ibridazione questa nuova vettura sfrutta lo stessa combinazione di motori utilizzata dalla recente Sian che, vi ricorderete, dispone di un V12 da 6,5 litri aspirato, accompagnato da un sistema mild-hybrid a 48 volt. La combinazione delle parti genera un totale di 819 cavalli di potenza, che le consentono di andare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e di raggiungere una velocità limitata elettronicamente a 350 km/h.

Dal nostro canto non vediamo l'ora di ricevere l'update. Voi cosa ne pensate invece della nuova scheggia italiana?