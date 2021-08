Presentata la Ford GT Heritage Edition: grande tributo a un modello iconico

Ford ha intenzione di mettere da parte la sua spettacolare GT con le versioni model year 2022, ma il team di design non ha affatto esaurito le idee. L'ultima creazione infatti è un vero tocco di classe: la galleria in fondo alla pagina mostra la nuova Ford GT Heritage Edition, la quale porge gli omaggi a cinque prototipi costruiti nel 1964.

Stavolta si è preferito mettere da parte le lodi ai veicolo da gara per mettere in risalto cinque prototipi di test che hanno portato alla realizzazione dell'indimenticabile GT40. L'Ovale Blu lanciò il progetto nel 1963 e presentò le prime vetture non definitive già al Salone dell'auto di New York del 1964. Da allora lo sviluppo accelerò, di lì a poco Ford riuscì finalmente a battere Ferrari alla 24 Ore di Le Mans del 1966.

Dietro la storica vittoria si nascondono però numerose macchine messe sotto torchio per mesi e mesi, per cui il marchio statunitense ha deciso di omaggiarle in grande stile. La nuova variante di GT visibile in calce espone una carrozzeria bicolore, dove ad alternarsi sono il Wimbledon White e l'Antimatter Blue, utili proprio a ricalcare le tonalità originali dei vecchi prototipi.



Entrando nell'abitacolo ci imbattiamo in tantissima fibra di carbonio a vista e nell'Alcantara affiancata dalla tappezzeria in pelle. L'Antimatter Blue la fa ancora una volta da padrone, e il look generale sembra davvero niente male. Ford andrà ad esporre la GT Heritage Edition 2022 sia a The Quail che in occasione del Pebble Beach Concours d'Elegance, accompagnandola alla GT40 del 1964 con numero di telaio GT/105.



Gli appassionati di motori che parteciperanno a questi eventi avranno sicuramente pane per i loro denti, ma da parte nostra vogliamo chiudere tornando al presente della casa di Dearborn: Ford vuole ottenere il "50 percento elettrico" entro il 2030. Per riuscirci ha stanziato investimenti dalle cifre mostruose, e la Mustang Mach-E rappresenta soltanto la punta dell'iceberg.