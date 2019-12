Presentata la Bugatti Chiron Hermès Edition dopo quattro anni di lavoro

La Bugatti Chiron Hermès Edition è appena uscita dalla fabbrica, e la casa francese l'ha subito mostrata a tutti tramite una serie di immagini postate su Instagram, ammiratele in fondo alla pagina.

La vettura è stata commissionata da un collezionista californiano, l'ormai noto Manny Khoshbin, e gli verrà spedita presto negli Stati Uniti. I lavori su questa speciale Chiron erano iniziati già nel 2016, quando Khoshbin decise di configurarla e farla verniciare nel colore Hermès Craie. Altre modifiche riguardano la particolare griglia frontale, anch'essa dotata di pattern Hermès, e la distintiva trama disegnata sotto l'ala posteriore.

Anche per quanto riguarda gli interni si nota la forte collaborazione tra Bugatti ed Hermès. La speciale pelle deriva dall'azienda di beni di lusso, e non mancano quindi forme equine all'interno dell'abitacolo. L'aggiunta poi dello speciale badge che recita "Dressed by Hermès" ricorda a Khoshbin l'unicità della sua macchina, che è in pratica un pezzo unico.

A proposito di vetture molto particolari vi rimandiamo a questa McLaren 720S verniciata a spray dall'artista Alec Monopoly, che l'ha resa un murales su ruote. Più artigianale invece il lavoro di un padre e di suo figlio, che hanno stampato in 3D la carrozzeria di una Lamborghini Aventador. La casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese, colpita dall'incredibile opera, ha deciso di offrire ai due una vera Aventador SV.