Presadiretta e le auto elettriche: la trasmissione TV di cui avevamo bisogno

La televisione e le auto elettriche hanno spesso avuto un rapporto burrascoso, come dimenticare il viaggio tragicomico da Roma a Reggio Calabria del 2021 oppure le puntate speciali del Tg2 dedicate agli EV. Puntualmente ci sentivamo in obbligo di rettificare alcune dichiarazioni più o meno eclatanti, questa volta però ci tocca applaudire.

Nella serata del 9 ottobre 2023 è andata in onda su Rai 3 una puntata di Presadiretta interamente dedicata alla transizione elettrica. Un viaggio di un’ora e quaranta minuti capace di toccare con schiettezza diversi punti chiave della questione, con numerose interviste a partire da Jim Rowan, CEO e Presidente di Volvo Cars. Il programma di Rai 3 è andato in Germania a toccare con mano il cambio di pelle subito da Smart, che oggi in Italia vende la sua nuova Smart #1 capace di tagliare i ponti con il passato.

Da ascoltare anche l’intervento di Nicola Armaroli, Chimico e Dirigente di Ricerca CNR, fiero possessore di una Tesla Model 3 e di un impianto fotovoltaico con il quale ricarica la vettura a costo zero. Con il chimico si è parlato anche di Terre Rare, di litio, di batterie...

Particolarmente toccante il blocco dedicato all’impianto di Melfi di Stellantis, con il grande gruppo italo-franco-americano che sembra avere ancora le idee parecchio confuse sul futuro dei suoi lavoratori italiani, indotto compreso. I sindacati le hanno decisamente più chiare: serve prendere al volo il treno dell’elettrico, riconvertire gli stabilimenti e riportare la produzione delle auto alla soglia delle 400.000 unità all’anno, l’unico modo per dare un futuro a una zona tremendamente a rischio. Un discorso che non riguarda solo Melfi ma diverse aree industriali del nostro Paese. Presadiretta dice in maniera schietta che addossare all’elettrico eventuali posti di lavoro perduti è un atteggiamento semplicistico e fuorviante, quando invece bisognerebbe investire e mettersi al passo di altre realtà europee e asiatiche, come noi stessi ripetiamo da tempo su queste pagine.

Presadiretta ha poi deciso di testare in prima persona l’esperienza a bordo di un’auto elettrica scegliendo una Fiat 500 costruita a Mirafiori. Con le mani sul volante, l’ansia da ricarica sembra essere subito un falso problema, visto che nell’utilizzo urbano il giornalista della trasmissione potrebbe tranquillamente ricaricare la vettura una volta a settimana per il tragitto casa-lavoro-casa. Zero problemi anche per i viaggi più lunghi, basta organizzarsi un minimo con le varie app di ricarica. Il nostro ultimo grande viaggio in elettrico è durato 3.200 km senza il minimo intoppo.

Pur essendo in ritardo su molti aspetti, l’Italia è già pronta per il recupero del litio e di altri elementi da vecchie batterie di scarto. Abbiamo aziende che recuperano tutti questi materiali preziosi e li rivendono a grandi colossi che li riutilizzano per la costruzione di nuove batterie. Materiali che potrebbero rimanere nel nostro Paese per creare business e posti di lavoro, invece prendono navi per andare in Corea del Sud o in America perché non siamo pronti per lavorarli e creare le nostre stesse batterie.

Abbiamo riassunto brutalmente solo alcuni punti chiave toccati dalla trasmissione, vi consigliamo però di recuperarla per intero. Ovviamente alcuni temi sono stati semplificati e "tradotti" affinché il discorso fosse fruibile per il grande pubblico, gli autori sono stati bene attenti a non sparare in serie troppi dettagli tecnici che avrebbero potuto confondere. Parliamo in ogni caso di un Servizio Pubblico al suo massimo potenziale.