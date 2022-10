Prepariamoci a salutare la Ford Fiesta: dovrebbe sparire a metà 2023

Ford Fiesta è diventata una vera e propria icona dell’automobilismo, al pari di altre pietre miliari del segmento, prima su tutte la Fiat Panda. Da 46 anni è presente nel listino dell’ovale blu, e nel corso della storia si è evoluta in diverse declinazioni e ha vinto anche dei mondiali Rally, ma forse la storia della Fiesta sta per finire.

Questo è almeno quello che si apprende da un report di Auto Express, secondo il quale il pensionamento della Fiesta sarebbe più vicino di quanto si possa immaginare, per via della corsa all’elettrificazione e probabilmente anche per il costo troppo elevato richiesto per adeguarla alle norme Euro 7 (di recente il CEO di Stellantis ha affermato che attualmente le restrizioni Euro 7 sono inutili e andrebbero eliminate).

Il magazine avrebbe dunque riportato delle dichiarazioni provenienti da una fonte vicina alla casa dell’ovale blu, in cui si dice che la Fiesta uscirà di produzione entro la metà del 2023. Auto Express ha quindi contattato Ford per avere alcune delucidazioni al riguardo, ma la risposta è stata la seguente: "Stiamo accelerando i nostri sforzi per puntare sull'elettrificazione e quindi rivedere il nostro portafoglio di veicoli in linea con la nostra strategia aziendale. Non commentiamo speculazioni e condivideremo maggiori informazioni nei prossimi mesi”.

La risposta non conferma ma allo stesso tempo non smentisce, dunque le dichiarazioni potrebbero essere veritiere, ma ovviamente soltanto il tempo ci dirà come andranno veramente le cose. Intanto Ford ha già tolto di produzione la Fiesta a 3 porte, e ha già confermato l’addio alla Focus nel 2025.