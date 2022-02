Prepariamoci a dire addio al motore Aston Martin V12, ci lascerà dal 2026

In attesa del lancio della nuova Aston Martin V12 Vantage, i fan della casa automobilistica britannica si dovranno preparare a un triste addio. Con la graduale conversione dai motori a combustione interna agli ibridi plug-in e al 100% elettrico per molti produttori, anche Aston Martin si prepara a dire addio al suo iconico V12.

A parlarne prima del debutto del nuovo DBX707 è stato lo stesso CEO Tobias Moers, il quale ha riconosciuto come il destino del V12 sia già scritto: “Non creeremo un nuovo V12, non accadrà. Manterremo il V12 attuale con piccole modifiche, ma nel 2026-2027…”. In altre parole, la casa londinese manterrà il suo noto V12 il più a lungo possibile, almeno fino al cambio di normative.

Si parla, nello specifico, delle imminenti norme sulle emissioni Euro 7 per l'Europa che dovrebbero entrare in vigore nel 2025. Tra i vari requisiti posti dalle autorità competenti si prevede l’esclusione di qualsiasi motore V12 ad alta potenza nelle nuove vetture. Moers ha aggiunto: “Perché dovremmo liberarcene per il momento? […] Esisterà ancora dopo il 2026? Non si sa, non ne sono sicuro. Con Euro 7 il V12 finirà comunque, ma magari lo si sposterà con l’elettrificazione”.

In altre parole, il prossimo Aston Martin V12 Vantage sarà “l’ultimo della sua specie”, prima di una conversione all’elettrico. Lo stesso addio, tra l’altro, lo dovranno dare molto più in anticipo gli amanti delle Lamborghini: il produttore italiano ha annunciato la produzione dell’ultimo motore solo a combustione nel 2022.