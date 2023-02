Prepariamoci all'addio della Kia Rio: sparirà da Europa e Australia entro la fine 2023

Nei prossimi anni vedremo diverse rivoluzioni all’interno delle gamme di vari costruttori: Mercedes abbandonerà un totale di 19 modelli nel prossimo futuro, invece entro la fine del 2023 dovremmo dire addio alla Kia Rio. Il costruttore sud coreano ha infatti annunciato che interromperà la produzione della Rio per l’Europa e l’Australia.

Come riportato dal magazine inglese Autocar, Kia toglierà la Rio dal listino, dunque la produzione dei modelli destinati al mercato europeo, inglese e australiano verrà interrotta, mentre continuerà per le vetture destinate al Nord America. I clienti potranno però continuare ad acquistare la vettura fino a che ci saranno modelli “in stock” disponibili, destinati comunque a finire entro la fine del 2023.

Kia non ha previsto un nuovo modello della Rio, dunque i clienti interessati ad un mezzo dalle dimensioni analoghe dovrà guardare alla Picanto - più piccola - o alla Stonic, che ha dimensioni analoghe nonostante sia un crossover (di recente Kia ha detto addio alla Stinger con l’edizione speciale Tribute Edition).

Il motivo di tale scelta nei mercati in questione è semplice: le vendite non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, specie in relazione ai competitor: i dati di vendita parlano di 32.506 Kia Rio vendute nell’arco del 2022, contro le 164.119 unità di Opel Corsa ad esempio.

Infine ricordiamo che la Kia Rio non sarà la sola vettura ad andare in pensione nel corso di quest’anno: Ford dirà addio alla Fiesta nel corso del 2023.