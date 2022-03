Il preparatore tedesco ABT ritocca la Cupra Formentor e le dona numeri da supercar

Il Cupra Formentor è uno dei SUV più apprezzati del momento, ma la divisione sportiva di Seat ha già annunciato l’arrivo di un nuovo crossover ibrido per il 2024. Nell'attesa, al Formentor ci pensa il preparatore tedesco ABT, che ha messo a punto un kit in grado di trasformare letteralmente il crossover, rendendolo quasi una supercar.

Il modello standard della Formentor viene declinato con potenze che vanno dai 150 ai 390 CV, e in quest’ultimo caso il motore utilizzato per ottenere questa cavalleria è lo stesso che si trova sotto al cofano dell’Audi RS3, ossia il 2.5 litri cinque cilindri da 390 CV e 430 Nm di coppia. Questa versione viene chiamata VZ5 (a proposito, guardate il Cupra Formentor alle prese con il test dell’alce), e permette al SUV Cupra di mostrare dei numeri niente male, in grado di tenere testa a sportive vere.

Ebbene, per ABT questi numeri non erano abbastanza, e quindi ha messo a punto il suo kit ABT Power S apposta per il Formentor, che così vede lievitare la sua potenza a 450 CV, mentre la coppia sale a 530 Nm, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, proseguendo fino alla velocità massima di 270 km/h (sul modello di serie è limitata elettronicamente a 250 km/h).

A livello estetico invece, il Formentor si arricchisce di nuovi cerchi da 20 pollici in tinta nera, opaca o lucida, che all’occorrenza possono arrivare fino a 21 pollici, e nulla più, restando quindi come mamma l’ha fatto, senza cedere ad evidenti e talvolta pacchiane appendici aerodinamiche e quant’altro.

Questo kit di ABT è offerto al pubblico con un prezzo di 4.490 euro, ma ciò riguarda soltanto l’aumento di potenza e di coppia, mentre per spostare il limitatore di velocità servono altri 490 euro. Anche i nuovi cerchioni sono a parte, e nel caso dei 20 pollici la spesa richiesta è di 3960 euro, mentre per quelli da 21” si sale a 4760 euro.