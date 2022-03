Preparatevi, la Aston Martin V12 Vantage debutterà oggi: le ultime anticipazioni

Ne è passato di tempo dal primo teaser della nuova Aston Martin V12 Vantage, ma finalmente l’attesa sta per finire: proprio oggi, 16 marzo 2022, alle 13:00 ore italiane assisteremo alla presentazione dell’ultima V12 Vantage a combustione. Cosa dobbiamo aspettarci?

Stando anche alle precedenti anticipazioni da noi riportate, il propulsore dovrebbe rimanere l’iconico V12 proprietario da 5,2 litri potenzialmente in grado di raggiungere i 700 cavalli di potenza e 750 Nm di coppia. Il marchio di Gaydon, difatti, come da hashtag nei social non vuole lasciare il mercato a combustione in maniera silenziosa: #NeverLeaveQuietly è il motto di lancio della nuova Aston Martin V12 Vantage; quindi, possiamo aspettarci un rombo davvero aggressivo.

Dalle foto spia dei prototipi sappiamo invece che ci saranno aggiornamenti alla carrozzeria, resa anch’essa più aggressiva e dinamica rispetto al modello precedente. Il cruscotto anteriore avrà, inoltre, una griglia ridisegnata e allargata con lamelle orizzontali e fiancheggiata da prese d'aria verticali. A ciò si dovrebbe aggiungere una sospensione più rigida per affinare la maneggevolezza, insieme a freni in carbonio-ceramica e ruote su misura.

Dopo questa iterazione della V12 Vantage è già stato confermato dal CEO Tobias Moers il passaggio al propulsore completamente elettrico nella versione in arrivo nel 2025. Insomma, sembra proprio che quest’ultima Aston Martin V12 Vantage sia destinata a entrare nella storia.