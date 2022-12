Il Governo prepara il nuovo sistema di multe: saranno più alte in base al reddito

Il Governo Meloni si appresta a varare una vera e propria rivoluzione per il sistema di multe agli automobilisti, riprendendo una tipologia di sanzioni che già da qualche anno è attiva in varie nazioni d’Europa.

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato una revisione del codice della strada che, come spiegato dal viceministro Galeazzo Bignami, prevede un “approfondimento specifico anche sulla possibilità di realizzare una proporzionalità tra il reddito e le sanzioni”. Il motivo è semplice: “se la sanzione ha evidentemente una natura anche afflittiva, una persona che ha un reddito più elevato può evidentemente essere afflitta da un punto di vista di contrasto ai fenomeni di sicurezza stradale con una sanzione più elevata” ha spiegato viceministro a margine della presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale.

L’obiettivo sarebbe quindi di legare l’importo della multa all’ISEE dell’automobilista, in maniera simile a quanto avviene in Germania, Danimarca, Svezia, Francia, Svizzera, Belgio e Gran Bretagna. Chiaramente bisognerà capire in che modo sarà introdotto questo nuovo sistema di calcolo, ed a riguardo non sono arrivate indicazione: ad esempio in Gran Bretagna la sanzione varia tra il 25 ed il 175% in base al reddito settimanale, in base alla gravità della trasgressione, per un massimo di 2.500 Sterline per le violazioni su autostrada e 1.000 sul resto della rete stradale.

Nel frattempo, sempre a proposito di autostrade, è ufficiale lo sciopero dei benzinai sulla rete autostradale italiana.