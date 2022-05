I preordini della Smart #1 inizieranno a dicembre: la launch edition del SUV

Il primo SUV di Smart avrà il compito di inserire la casa automobilistica in un settore complesso in cui attualmente preoccupano la Hyundai Niro EV e la VW ID.3. Per il debutto dell'auto, l'azienda ha previsto però una versione della stessa in edizione limitata e dalle caratteristiche peculiari.

La Launch Edition, è questo il nome scelto per i primi veicoli della nuova linea, consiste in un modello estremamente complesso dal momento che si tratta della prima Smart interamente elettrica. Questa prima variante dell'auto debutterà a dicembre e i primi modelli saranno acquistabili solo dal Regno Unito.

Si tratta di una macchina bianca con tetto dorato e con un motivo sul tetto a scacchi, senza considerare i cerchi in lega da 19'' e le rifiniture ai dettagli all'interno. Per quanto riguardano i prezzi della Launch Edition di Smart ci sarà ancora da attendere dal momento che i preordini partiranno effettivamente a dicembre. Sotto il calendario si nasconde un messaggio che qui recita: "è un singolo motore elettrico montato posteriormente che eroga 264 CV e 343 Nm di coppia. Sebbene non siano state annunciate altre configurazioni, la piattaforma n. 1 è stata progettata per ospitare fino a tre motori elettrici. A fornire il motore con la sua potenza è un pacco batteria da 66 kWh che è buono perda 440km di autonomia."

Tra le chicce dell'auto, invece, non mancano: "fari a LED a matrice, un sistema audio Beats a 13 altoparlanti, il cruise control adattivo, un sistema di parcheggio completamente automatizzato e la ricarica wireless dello smartphone."

