Per preordinare le nuove Puma Porsche dovrete essere veloci quanto una 911 Turbo

Porsche è un ciclone, l'importanza del suo brand le permette di stringere collaborazioni sempre più interessanti. Questa volta la casa di Stoccarda firma la partnership con un altro importante marchio tedesco, non di auto ma di moda: Puma.

Ad accomunare gli appassionati di 911 e quelli di streetwear è l'esclusività dei prodotti ai quali si ambisce, pur con un prezzario decisamente diverso (le scarpe che costano quanto supercar non sono molto comuni). Alcuni capi in edizione limitata sono letteralmente introvabili dopo pochi secondi dall'avvio dei preordini; marchi come Supreme hanno fatto delle quantità limitate il proprio cavallo di battaglia.

La collezione Porsche Design x Puma Icons of Fast presenta otto diverse scarpe, ognuna di esse è ispirata ad una diversa 911 Turbo. Le quattro Future Rider omaggiano 930 3.0L, 930 3.3L, 964 e 993, mentre le Speedcat sono basate sulle più moderne 996, 997, 991 e 992. L'intera collezione è visibile sul sito ufficiale Porsche Design con prenotazioni in chiusura il 16 novembre 2020.

Cliccando sul prodotto succede l'impensabile, il pulsante "Compralo subito" scompare subito. No, non è un bug, si hanno a disposizione esattamente 2,7 secondi per cliccarlo: il tempo impiegato dalla nuova 911 Turbo S per scattare da 0 a 100 km/h. Al reparto marketing di Porsche ne combinano sempre di nuove.

Porsche è in una evidente fase di espansione del suo brand, ad esempio una 930 Turbo sarà parte del videogioco Cyberpunk 2077, in uscita il 10 dicembre 2020.