Preordina il nuovo Helbiz One con 13 euro: in vendita il nuovo monopattino by Pininfarina

In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere il nome Helbiz per via dei monopattini elettrici in sharing, disponibili nelle nostre principali città. Ora il marchio fa un passo in avanti verso il mercato privato, aprendo i preordini del nuovo Helbiz One disegnato da Pininfarina (ordinate subito un Helbiz One sul sito ufficiale).

Parliamo di un prodotto disegnato in Italia, per l'appunto il primo monopattino elettrico di Helbiz destinato alla vendita. Sarà disponibile nel corso del 2022, con l'azienda che conta di portare sul mercato 60.000 unità nel primo anno di commercializzazione. A livello tecnico, è un monopattino che nasce dalla lunga esperienza di Helbiz sul campo: abbiamo un motore da 500 W, 15 kg circa di peso, ammortizzatori anteriore e posteriore, luce posteriore a LED, indicatori di direzione luminosi integrati, display a LED, sistema Bluetooth per la connessione allo smartphone, 3 modalità di guida.

Negli USA verrà venduto a 1.299 dollari + tasse, non abbiamo ancora il prezzo definitivo italiano ma possiamo comunque ordinarlo con una cifra simbolica: 15 dollari, poco meno di 13 euro, completamente rimborsabili. Chi effettuerà il preordine avrà inclusa anche l'assicurazione. Si tratta solo di un primo step, successivamente - con l'avvicinarsi della produzione - i clienti potranno configurare il proprio monopattino.

“Siamo orgogliosi di questo prodotto e siamo entusiasti di aprire ufficialmente i pre-ordini in vista dell’inizio della produzione di Helbiz One. È un prodotto straordinario, unico nel suo genere, frutto di ricerche e studi che ci hanno permesso di sviluppare il primo monopattino made in Italy designed by Pininfarina. Stiamo crescendo in modo solido, infatti Helbiz è la prima società di micromobilità sharing ad aver avviato lo sviluppo in Italia e siamo fieri di questo." ha commentato Emanuele Liatti, Chief Product Manager di Helbiz.

Come spesso ricordiamo su queste pagine, i monopattini elettrici sono in grande ascesa, assieme alle bici elettriche. Dopo il Coronavirus la mobilità individuale ha sicuramente subito un boom, e nel momento peggiore del lockdown 2020 ricordiamo come proprio Helbiz abbia favorito gli spostamenti "sicuri" offrendo 25.000 corse gratuite. Ora ognuno potrà avere il proprio Helbiz personale.